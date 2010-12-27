Панихида по депутату Зеленкову состоится 13 июня

Близкие и коллеги простятся с депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Стала известна дата прощания с депутатом Павлом Зеленковым. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Гражданская панихида состоится в четверг, 13 июня, в 11.00 в Рафаэлевском зале Мариинского дворца.

Депутата Законодательного Собрания, члена фракции "Единой России" не стало 10 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

О смерти Павла Зеленкова стало известно ночью 11 июня.

Фото: assembly.spb.ru