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Панихида по депутату Зеленкову состоится 13 июня
11 июня, 15:58
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nadezhda_sib

Панихида по депутату Зеленкову состоится 13 июня

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Близкие и коллеги простятся с депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Стала известна дата прощания с депутатом Павлом Зеленковым. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга. 

Гражданская панихида состоится в четверг, 13 июня, в 11.00 в Рафаэлевском зале Мариинского дворца.

Депутата Законодательного Собрания, члена фракции "Единой России" не стало 10 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. 

О смерти Павла Зеленкова стало известно ночью 11 июня.

Фото: assembly.spb.ru

Теги: законодательное собрание, зеленков, панихида, прощание с зеленковым
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
11 июня 22:26

подавился что ли,когда они там в думе все передохнут ???

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