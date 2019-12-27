Похороны Лимонова будут закрытыми, таким было его последнее желание

На траурное мероприятие не пригласят ни прессу, ни общественность.

Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия" журналистам "РИА Новостей". Представители "ДР" отметили, что таким было последнее желание писателя.

Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности прокомментировали однопартийцы Лимонова

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-ом году жизни. В последнее время появлялись сообщения о проблемах со здоровьем автора. Из-за своего состояния ему пришлось отменить выступления.

Ранее стала известна причина смерти Эдуарда Лимонова.

Видео: Piter.tv

