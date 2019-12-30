В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание и сильный ветер

Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах.

В воскресенье, 5 января, в Петербург придет похолодание и облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью ожидается мокрый снег, а в дневное время осадков быть не должно. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы ветра достигнут 15 м/с.

Температура воздуха опустится до 0...-2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица, водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Сегодня 4 января, в Северной столице прошел снегопад.

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