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В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание и сильный ветер
Сегодня, 16:22
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В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание и сильный ветер

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Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах.

В воскресенье, 5 января, в Петербург придет похолодание и облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью ожидается мокрый снег, а в дневное время осадков быть не должно. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы ветра достигнут 15 м/с. 

Температура воздуха опустится до 0...-2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица, водителям и пешеходам стоит быть осторожными. 

Сегодня 4 января, в Северной столице прошел снегопад. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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