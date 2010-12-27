После похода в кино петербурженка упала со второго этажа ТЦ

25 октября, в пятницу, в ТЦ на улице Савушкина девушка упала со большой высоты после похода в кино. Установленная причина падения - алкоголь. Об этом сообщает "Фонтанка".
Известно, что во время сеанса 22-летняя жительница Петербурга налегла на спиртное. После завершения фильма, она вышла из зала и последовала по второму этажу торгового центра.
Облокатившись на перила и посмотрев вниз, она потеряла равновесие и упала на пол первого этажа. При падении были получены серьезные травмы. Ее госпитализировали.
Напомним, что в начале недели мы сообщали о девушке, сорвавшейся со скалы в Симферополе.
Фото: pixabay.com
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