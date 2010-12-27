В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

Падение смягчила густая растительность у подножья горы. Спасательная операция продолжалась 5 часов.

В Симферополе девушка сорвалась со скалы и выжила.

ЧП произошло во время прогулки на вершине Стол-гора. Девушка оступилась и упала со скалы с высоты около 40 метров, примерно высота 13 этажа. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов "КРЫМ-СПАС".

Девушку спасла от гибели густая растительность у подножья горы. Она получила серьезные травмы. На то, чтобы поднять пострадавшую и доставить в больницу потребовалось около 5 часов. Работа спасателей осложнялась темным временем суток и труднодоступным местом. Для спасения девушки 1993 года рождения потребовалось альпинистское снаряжение.

Сейчас девушка проходит лечение в Симферопольской больнице.

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Фото: mchs.rk.gov.ru