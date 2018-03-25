Двое подозреваемых объявлены в федеральный розыск, еще один пойман.

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена Джамала Шамояна. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Ранее по социальным сетям распространился ролик с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин выносят на руках девушку. Они выбегают с жертвой, после чего от подъезда отъезжает белая машина. Предположительно, именно на этом автомобиле потерпевшую забрали с места инцидента.

Родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание так и не понес — его местонахождение неизвестно. источник агентства

Следственный комитет по Тамбовской области отметил, что в похищении "невесты" подозревают молодого человека, его отца и старшего брата. Случай зафиксирован еще 18 ноября, когда трое фигурантов уголовного дела ворвались в квартиру девушки, схватили ее и "без ее согласия" увезли в Нижегородскую область. Сторона обвинения полагает, что мотивом преступления стало то, что родственники отказались выдать пострадавшую замуж за 20-летнего подозреваемого. Похищенная девушка успела сбежать, а подозреваемого задержали. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости