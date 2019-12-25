Похитителя 12 велосипедов задержали на севере Петербурга

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.

В субботу, 4 апреля, стало известно, что сотрудники полиции задержали мужчину, виновного в совершении 12 краж велосипедов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петерубргу и Ленинградской области.

В феврале злоумышленника 1992 года рождения задержали за попытку украсть велосипед из технического помещения дома №20 на Богатырском проспекте. Позднее в полиции определили причастность задержанного к другим подобным кражам, совершенным в Выборгском и Приморском районах города. Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

На данный момент мужчина находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, где хранить и как защитить от угона свой велосипед.

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