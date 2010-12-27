На Московском вокзале чемоданчик в люксовой косметикой украл 53-летний мужчина

Он задержан и ему грозит до двух лет лишения свободы.

Полицейские раскрыли кражу элитной косметики на Московском вокзале. Как оказалось, дорогостоящий бьюти-чемоданчик украл 53-летний уроженец Карелии, ранее судимый. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Чемоданчик подозреваемый стащил у женщины, которая направлялась к клиентам в Ростов-на-Дону. Позже всю косметику нашли в мусорном баке. Очевидно, вор не знал, что лежит в чемоданчике, а после того как открыл, решил избавиться от такой "добычи".

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор.

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