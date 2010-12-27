В Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор

Вчера, двадцать пятого июня, в правоохранительные службы Кировского района поступило заявление о краже лодочного мотора и 5 колес на дисках. Заявителем оказался 61-летний пенсионер.
Как утверждает пожилой мужчина, имущество было украдено с его дачного участка.
Полиция выясняет детали и обстоятельства происшествия, сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник сейчас разыскивается.
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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