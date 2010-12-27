  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор
Сегодня, 12:48
84
KaterinaKono13

В Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор

0 0

Как утверждает пожилой мужчина, имущество было украдено с его дачного участка. 

Вчера, двадцать пятого июня, в правоохранительные службы Кировского района поступило заявление о краже лодочного мотора и 5 колес на дисках. Заявителем оказался 61-летний пенсионер.  

Как утверждает пожилой мужчина, имущество было украдено с его дачного участка. 

Полиция выясняет детали и обстоятельства происшествия, сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник сейчас разыскивается.

сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: кировский район, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии