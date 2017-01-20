Похищенного в Ленобласти Джек Рассела подкинули обратно хозяйке вместе с документами

Хозяйка обратилась в полицию 14 июля.

Похищенную собаку подкинули хозяйке сразу после вызова полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, 14.07.2019 в полицию Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от гражданки о том, что в деревне Овраги база отдыха "Парус" из номера гостиницы похитили ее собаку породы "Джек Рассел".

Как только полиция прибыла на месте, неизвестные подкинули собаку с документами обратно по данному адресу. Устанавливаются лица, причастные к данному инциденту.

Фото: pixabay

