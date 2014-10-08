В Курортном районе появится новый санаторий на месте базы отдыха "Маяк"

Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил проект реконструкции бывшей базы отдыха "Маяк" в современный лечебно-оздоровительный комплекс. Объект расположится в поселке Молодежное на территории "Гладышевского заказника". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Проект, разработанный компанией "КОСТА", предусматривает бережное обновление сохранившихся построек и воссоздание утраченных зданий с сохранением их исторических габаритов. На территории комплекса появятся:
– Спальные корпуса высотой от 1 до 4 этажей
– Медицинский корпус с бассейном и соляной пещерой
– Детский игровой центр и спортивный зал
– Банный комплекс и ресторан.
Архитектурная концепция объединяет пять стилей, вдохновленных деревянным зодчеством: "Северный крестьянский дом", "Загородное поместье", "Оригами", "Неоклассика" и "Минимализм". При строительстве планируется использовать натуральные породы дерева.
Реконструкция позволит создать современный санаторный комплекс, органично вписанный в природный ландшафт заказника. Проект станет важным шагом в развитии рекреационной инфраструктуры Курортного района Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что в Юнтолово построят современный спорткомплекс с ареной для пляжных видов спорта.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все