В Курортном районе появится новый санаторий на месте базы отдыха "Маяк"

Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил проект реконструкции бывшей базы отдыха "Маяк" в современный лечебно-оздоровительный комплекс. Объект расположится в поселке Молодежное на территории "Гладышевского заказника". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект, разработанный компанией "КОСТА", предусматривает бережное обновление сохранившихся построек и воссоздание утраченных зданий с сохранением их исторических габаритов. На территории комплекса появятся:

– Спальные корпуса высотой от 1 до 4 этажей

– Медицинский корпус с бассейном и соляной пещерой

– Детский игровой центр и спортивный зал

– Банный комплекс и ресторан.

Архитектурная концепция объединяет пять стилей, вдохновленных деревянным зодчеством: "Северный крестьянский дом", "Загородное поместье", "Оригами", "Неоклассика" и "Минимализм". При строительстве планируется использовать натуральные породы дерева.

Реконструкция позволит создать современный санаторный комплекс, органично вписанный в природный ландшафт заказника. Проект станет важным шагом в развитии рекреационной инфраструктуры Курортного района Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в Юнтолово построят современный спорткомплекс с ареной для пляжных видов спорта.

