В Ленобласти на базе отдыха ребенок погиб от удара током

Мальчик забрался на трансформаторную будку и дотронулся до оголенного провода.

В Ленобласти школьник погиб от удара током. По информации Piter.tv, тело мальчика нашли на базе отдыха в Орехово.

Семиклассник катался с друзьями на велосипеде по парку, а затем решил забраться на трансформаторную будку. Дотронувшись до оголенного провода, мальчик получил серьезные травмы. Он упал на землю и умер.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: pixabay