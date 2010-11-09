В Ленобласти на базе отдыха ребенок погиб от удара током

В Ленобласти школьник погиб от удара током. По информации Piter.tv, тело мальчика нашли на базе отдыха в Орехово.
Семиклассник катался с друзьями на велосипеде по парку, а затем решил забраться на трансформаторную будку. Дотронувшись до оголенного провода, мальчик получил серьезные травмы. Он упал на землю и умер.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: иностранец изнасиловал воспитательницу детского центра в машине.
Фото: pixabay
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