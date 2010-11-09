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В Ленобласти на базе отдыха ребенок погиб от удара током
Сегодня, 11:09
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В Ленобласти на базе отдыха ребенок погиб от удара током

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Мальчик забрался на трансформаторную будку и дотронулся до оголенного провода.

В Ленобласти школьник погиб от удара током. По информации Piter.tv, тело мальчика нашли на базе отдыха в Орехово.

Семиклассник катался с друзьями на велосипеде по парку, а затем решил забраться на трансформаторную будку. Дотронувшись до оголенного провода, мальчик получил серьезные травмы. Он упал на землю и умер. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: иностранец изнасиловал воспитательницу детского центра в машине.

Фото: pixabay

 

Теги: база отдыха, дети, ленобласть, орехово, погиб мальчик, полиция, удар током
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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