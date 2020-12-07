Иностранец изнасиловал воспитательницу детского центра в машине

Женщина поймала попутку по дороге в Бокситогорск. Водитель надругался над пассажиркой.

Накануне, 5 июня, в Ленинградской области 42-летняя женщина стала жертвой насильника. Воспитательница детского центра по дороге на работу поймала попутку. В машине над ней надругался водитель.

По информации Piter.tv, пострадавшая написала заявление в полицию. После проведения проверки сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Мужчину удалось найти. Им оказался 35-летний гражданин Беларуси. Сейчас задержанный находится в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка.

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