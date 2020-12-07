  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иностранец изнасиловал воспитательницу детского центра в машине
Сегодня, 10:18
67
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Иностранец изнасиловал воспитательницу детского центра в машине

0 0

Женщина поймала попутку по дороге в Бокситогорск. Водитель надругался над пассажиркой.

Накануне, 5 июня, в Ленинградской области 42-летняя женщина стала жертвой насильника. Воспитательница детского центра по дороге на работу поймала попутку. В машине над ней надругался водитель. 

По информации Piter.tv, пострадавшая написала заявление в полицию. После проведения проверки сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Мужчину удалось найти. Им оказался 35-летний гражданин Беларуси. Сейчас задержанный находится в изоляторе. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка.

Фото: Pexels

Теги: бокситогорск, изнасилование, ленобласть, мигрант, надругался над воспитательницей, полиция, преступник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии