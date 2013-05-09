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В детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка
Сегодня, 10:23
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В детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка

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Около 30 лет назад он был судим за половое сношение с ребенком.

В Колпинском районе 64-летнего охранника  центра   содействия семейному воспитанию подозревают в изнасиловании ребенка. В этом его обвинила директор учреждения. 

По информации Piter.tv, мужчина напал на 16-летнюю воспитанницу 26 мая. О случившемся стало известно спустя неделю. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Отметим, что около 30 лет назад мужчина сел в тюрьму за вступление в интимную связь с несовершеннолетним. На данный момент выясняется, почему кандидата  с судимостью взяли на работу в детское учреждение. 

Ранее на Piter.tv: 18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловал девочку, колпино, педофил, полиция, рецидивист, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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