В детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка

Около 30 лет назад он был судим за половое сношение с ребенком.

В Колпинском районе 64-летнего охранника центра содействия семейному воспитанию подозревают в изнасиловании ребенка. В этом его обвинила директор учреждения.

По информации Piter.tv, мужчина напал на 16-летнюю воспитанницу 26 мая. О случившемся стало известно спустя неделю. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что около 30 лет назад мужчина сел в тюрьму за вступление в интимную связь с несовершеннолетним. На данный момент выясняется, почему кандидата с судимостью взяли на работу в детское учреждение.

Ранее на Piter.tv: 18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде.

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