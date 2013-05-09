В детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка

В Колпинском районе 64-летнего охранника центра содействия семейному воспитанию подозревают в изнасиловании ребенка. В этом его обвинила директор учреждения.
По информации Piter.tv, мужчина напал на 16-летнюю воспитанницу 26 мая. О случившемся стало известно спустя неделю. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что около 30 лет назад мужчина сел в тюрьму за вступление в интимную связь с несовершеннолетним. На данный момент выясняется, почему кандидата с судимостью взяли на работу в детское учреждение.
Ранее на Piter.tv: 18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде.
Фото: Pexels
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