18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде

В Красносельском районе Петербурга совершеннолетний юноша подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 35-летняя мама пострадавшей. Она сообщила, что 2 июня на лестничной площадке дома на улице Лихолетова 18-летний парень изнасиловал её дочь.
Выясняются детали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также стало известно, что трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте.
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все