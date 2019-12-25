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18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

18-летний петербуржец подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде

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Выясняются детали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе Петербурга совершеннолетний юноша подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 35-летняя мама пострадавшей. Она сообщила, что 2 июня на лестничной площадке дома на улице Лихолетова 18-летний парень изнасиловал её дочь.

Выясняются детали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, изнасилование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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