Похищение автомобиля обернулось для петербуржца годом в колонии

Приговор мужчине смягчили благодаря ряду факторов.

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил горожанина Долера Солиева к году в колонии общего режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в присвоении.

Установлено, что 17 июля прошлого года Солиев получил от неназванного мужчины автомобиль "Фольксваген Поло" по договору аренды. В иномарке стоимостью 700 тысяч рублей был установлен мобильный терминал спутникового слежения и находились документы на автомобиль. 24 ноября Солиев решил присвоить вверенную ему иномарку и передал машину неустановленному лицу, чтобы обогатиться. Владельцу оказался причинен ущерб в 710 тысяч рублей

Преступление в суде посчитали тяжким, однако у Солиева имелись смягчающие обстоятельства: мужчина признал себя виновным и раскаялся, извинился перед пострадавшим, его положительно охарактеризовали по месту учебы и жительства, также он не состоит на учете в НД и ПНД. Кроме того, угонщик имеет больную мать, которой помогал до ареста, и малолетнего ребенка на иждивении. Помимо года в колонии с Солиева взыскали 13 тысяч рублей материального ущерба.

Ранее мы писали, что неизвестный выстрелил в ногу петербуржцу в ходе конфликта и украл его телефон.

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