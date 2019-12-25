Неизвестный выстрелил в ногу петербуржцу в ходе конфликта и украл его телефон

Полиция уже ищет нападавшего.

Во вторник, 11 августа, в полицию Красносельского района Петербурга обратился 38-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, у дома №79 по Петергофскому шоссе мужчина ввязался в конфликт с прохожим.

В результате стычки с неизвестным мужчиной заявителю выстрелили в ногу из пистолета и избили. После инцидента потерпевший не нашел в кармане свой мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Полиция ведет проверку по факту случившегося и ищет нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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