Погребняк рассказал о самочувствии после лечения от коронавируса

Футболист провел две недели в больнице.

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавируса.

Футболист поблагодарил врачей, которые следили за ним и продолжают борьбу с болезнью. Он также заявил, что чувствует себя хорошо после выписки из больницы.

Наконец-то я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы серьезная. Павел Погребняк, нападающий "Урала"

Напомним, Павел Погребняк играет за "Урал" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел 12 матчей и забил два гола. 22 мая стало известно, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее мы писали, что Павла Погребняка выписали из больницы. Об этом сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Видео: Youtube/FC Ural Yekaterinburg