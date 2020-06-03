Погребняк выписан из больницы после лечения от коронавируса

Футболист сдал отрицательные тесты.

Нападающего "Урала" Павла Погребняка выписали из больницы после лечения от коронавируса. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов в интервью агентству "РИА Новости".

Сейчас Паше надо набирать кондиции и проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные. Григорий Иванов, президент "Урала"

Напомним, Павел Погребняк играет за "Урал" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел 12 матчей и забил два гола. 22 мая стало известно, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

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Видео: YouTube / FC Ural Yekaterinburg