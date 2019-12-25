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Пограничники задержали 1490 нарушителей в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 17:48
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ruzannar

Пограничники задержали 1490 нарушителей в Петербурге и Ленобласти

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Это показатель с января по май.

С января по май 2020 года пограничники поймали 1490 нарушителей в Петербурге и Ленинградской области. Известно, что подавляющая часть задержанных — это иностранные граждане (1350 человек). Они пытались попасть из России в страны Евросоюза.

Остальные правонарушители являются гражданами России. Общая сумма выписанных штрафов составила 410 тысяч рублей.

Напомним, что нахождение в пограничной зоне строго регламентировано. Нарушение правил влечет за собой административное предупреждение либо штраф.

Ранее мы сообщили, что главу МО "Семеновский" оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

Теги: пограничная служба, пограничники, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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