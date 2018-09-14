Пограничное управление усилит работу перед новогодними праздниками

На границе Петербурга с Финляндией и Эстонией появится больше сотрудников, чтобы очередь на контроле расходилась быстрее.

В ближайшие перед новогодними праздниками выходными на таможенных пунктах между Петербургом и Финляндией с Эстонией усилится работа. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области. Таможня бросит на контрольные пункты дополнительные силы из-за увеличенного потока желающих съездить из России на праздники в соседние страны.

Отмечается, что на границе с Эстонией и Финляндией для автолюбителей начнут работать все полосы, а для ускорения прохождения контроля выйдут работать несколько дополнительных нарядов пограничников.

В погрануправлении советуют путешествующим автомобилистам учитывать время и погоду и заранее прокладывать маршруты движения. В час-пик автомобильная очередь может возрасти почти в три раза.

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Фото: Piter.TV