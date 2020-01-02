Петербуржцам рассказали, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку

Хороший аниматор должен быть актером.

Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать Деда Мороза и Снегурочку. Профессиональный аниматор должен быть актером, а также обладать знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу.

Специалисты подчеркнули, что аниматоры должны оставаться в образе Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей до самого окончания праздника.

Перед тем, как нанять аниматора, необходимо изучить рынок услуг, спросить совета у друзей и почитать отзывы в интернете. Договор стоит заключать в письменном виде и в двух экземплярах. Если что-то пойдет не так, можно обратиться в управление Роспотребнадзора, чтобы защитить свои права.

Ранее мы писали, что в Петербург приедет главный Дед Мороз из Великого Устюга.

Фото: visit-petersburg.ru