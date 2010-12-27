УФСБ предупреждает о затруднении движения на границах

В период с 24 по 26 августа и с 29 по 31 августа движение в пограничных зонах может быть сильно перегружено из-за массового возвращения россиян с отдыха.

Очень скоро граждане России начнут массово возвращаться с отдыха. В связи с этим пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти предупреждает петербуржцев о возможных трудностях при пересечении границы.

Как сообщает ведомство, в период с 24 по 26 августа и с 29 по 31 августа движение в пограничных зонах может быть сильно перегружено. Чтобы облегчить ситуацию, планируется задействовать все дорожные полосы, все кабины паспортного контроля и максимальное количество сотрудников. Не исключается, что будет организовано реверсивное движение.

Тем, кто возвращается из Эстонии, УФСБ рекомендует заранее воспользоваться функцией электронной очереди и забронировать место. Пересекающих границу просят внимательно подготовить все доументы, необходимые для предъявления на паспортном контроле, особенно при следовании через границу детей.

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