Из горящего дома на Энтузиастов эвакуировали 60 жильцов

Появились подробности утреннего пожара в Красногвардейском районе Петербурга.

В Красногвардейском районе Петербурга из горящего здания спасатели эвакуировали на улицу 60 жильцов. Напомним, что утром 23 августа пожар разгорелся по адресу проспект Энтузиастов,47. Специалисты ГУ МЧС по региону отмечают, что в помещениях было сильно задымлено, поэтому было принято решение о выводе людей на улицу.

Многих пришлось снимать при помощи спасательных лестниц. Огнеборцы справились с ситуацией около 12 часов дня. На данный момент сведений о погибших или пострадавших нет. Спасатели справились силами трех вышек и 17 спецмашин.

По данным экспертов, причиной возгорания стал электрический щиток, расположенный в парадной дома. Также выгорел кабель с протяженность в пять метров.

Петербуржцы жалуются в социальных сетях, что ремонт дома проводился менее полугода назад, а теперь все придется восстанавливать заново.

Фото и видео: Piter.tv