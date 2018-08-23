На Энтузиастов горит многоэтажный дом

Спасатели продолжают тушить пламя.

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся жилой многоэтажный дом. По сообщениям местных жителей, возгорание произошло по адресу проспект Энтузиастов, 47 корпус 4. В настоящее время спасатели проводят полную эвакуацию здания. Очевидцы отмечают, что по ощущениям, дымит со всех сторон, а пламя распространилось на целый этаж. Однако, открытого пламени петербуржцы не заметили.

В настоящее время на месте работают 17 специальных машин ГУ МЧС по региону. Жильцов выводят на улицу при помощи лестницы прямо с балконов. Ликвидация пожара продолжается.

Фото и видео: Piter.tv