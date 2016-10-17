Погоня ДПС за каршерингом на Светлановском проспекте закончилась ДТП

Арендованная машина без хозяев врезалась в припаркованный автомобиль.

Ночью 12 ноября некоторым жителям домов на улице Веденеева и Светлановском проспекте наверняка не удалось уснуть: под окнами шла настоящая шумная автомобильная погоня. По словам очевидцев, который предпочли картину из окна телевизору, каршеринговый автомобиль на скорости "убегал" от ДПС и, повернув с улицы на проспект, освободился сразу от четырех пассажиров. Водитель и его попутчики выбежали из машины на ходу, оставив каршеринг заведенным. Предоставленная сама себе машина продолжила движение и врезалась в припаркованную недалеко "Шкоду Кодиак".

ДПС смогли нагнать только опустевший арендованный автомобиль. Каршеринг еще долго стоял, упершись в "Шкоду". Чем закончилась история и найдены ли беглецы – неизвестно

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Фото: Маша Шехтман, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте