Водитель устроил погоню и разбил авто в Калининском районе

Мужчина признался, что всегда хотел погоняться с полицейскими.

Необычная авария с плачевными последствиями произошла в Калининском районе произошла накануне, в четверг, 19 ноября. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около половины двенадцатого ночи на Северном проспекте у дома №44к2 водитель не выполнил требования инспекторов ДПС остановиться и устроил погоню. Через двадцать минут на перекрестке проспектов Просвещения и Художников 27-летний водитель не справился с управлением и затормозил о стоящий на светофоре троллейбус. Его BMW M3 загорелась.

Оказалось, что водитель всегда мечтал погоняться с сотрудниками ДПС и использовал забытое водительское удостоверение как повод.

Мужчина получит штрафы за неостановку, отсутствие страховки, отсутствие с собой в/у, проезд не запрещающий сигнал светофора (6 раз). Отметим, что водитель со странной мечтой был трезв.

Ранее мы писали, что полицейские устроили погоню за пьяным водителем на "Мерседесе".

Фото: vk.com/dorinspb