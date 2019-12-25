Водитель устроил погоню и разбил авто в Калининском районе

Необычная авария с плачевными последствиями произошла в Калининском районе произошла накануне, в четверг, 19 ноября. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".
Около половины двенадцатого ночи на Северном проспекте у дома №44к2 водитель не выполнил требования инспекторов ДПС остановиться и устроил погоню. Через двадцать минут на перекрестке проспектов Просвещения и Художников 27-летний водитель не справился с управлением и затормозил о стоящий на светофоре троллейбус. Его BMW M3 загорелась.
Оказалось, что водитель всегда мечтал погоняться с сотрудниками ДПС и использовал забытое водительское удостоверение как повод.
Мужчина получит штрафы за неостановку, отсутствие страховки, отсутствие с собой в/у, проезд не запрещающий сигнал светофора (6 раз). Отметим, что водитель со странной мечтой был трезв.
Ранее мы писали, что полицейские устроили погоню за пьяным водителем на "Мерседесе".
Фото: vk.com/dorinspb
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