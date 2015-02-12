Погодой в субботнем Петербурге займется теплый атмосферный фронт

Небо затянет облаками, пойдет снег, усилится ветер.

В субботу, 20 марта, погодой в Петербурге займется теплый атмосферный фронт, приближающий с северо-запада. Об этом заявил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за влияния упомянутого фронта ясное с утра небо над городом постепенно затянет плотными облаками, во второй половине дня пойдет снег и мокрый снег, а также усилится ветер. Порывы юго-западного ветра достигнут 10 м/с, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. Температура воздуха днем – от -1 до -3 градусов, по области может быть от 0 до -5 градусов.

Тем временем, в Ленобласти ночью 20 марта ожидается мороз до -20 градусов.

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