В Ленобласти ночью 20 марта ожидается мороз до -20 градусов

Днем – умеренный снег и метель.

Похолодание, умеренный снег и метель ожидаются 20 марта на территории 47 региона. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили специалисты МЧС.

В субботу, 20 марта, ожидается усиление облачности и ветра, гололедица и перепады атмосферного давления: в темное время суток - повышение, в светлое – понижение. Ночью ветер будет дуть с запада со скоростью 2-6 м/с, утром и днем – 7-12 м/с, к вечеру ожидаются порывы до 15-17 м/с.

В ночь на 20 марта похолодает до -10..-15, местами до -17..-20 градусов. Днем ожидается разброс от -1 до -6.

Фото: Piter.tv