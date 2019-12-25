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В День ВМФ в Петербурге начнется потепление
Сегодня, 9:21
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В День ВМФ в Петербурге начнется потепление

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Столбики термометров покажут +26 градусов.

В Северной столице 25 июля ожидается переменная облачность и теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

На погоду в городе будет влиять гребень антициклона  с запада. Однако неблагоприятных климатических условий синоптик не прогнозирует. В воскресенье день пройдет без дождей. Воздух прогреется до +26 градусов. Подует ветер со скоростью 9 м/с. В Ленобласти сегодня будет сухо и ясно. Термометры покажут +27 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга автобусы изменят маршруты в День ВМФ. 

Фото: Pexels

Теги: михаил леус, петербург, прогноз погоды, фобос
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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