В День ВМФ в Петербурге начнется потепление

Столбики термометров покажут +26 градусов.

В Северной столице 25 июля ожидается переменная облачность и теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На погоду в городе будет влиять гребень антициклона с запада. Однако неблагоприятных климатических условий синоптик не прогнозирует. В воскресенье день пройдет без дождей. Воздух прогреется до +26 градусов. Подует ветер со скоростью 9 м/с. В Ленобласти сегодня будет сухо и ясно. Термометры покажут +27 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга автобусы изменят маршруты в День ВМФ.

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