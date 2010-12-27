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В субботу температура в Петербурге повысится до +13
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

В субботу температура в Петербурге повысится до +13

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Возможны небольшие осадки.

В субботу, 19 октября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможен небольшой дождь.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в городе не Неве ночью температура воздуха достигнет +8 градусов, а днем в городе прогреется до +13. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. В дневное время атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что УФАС вынесло решение по делу о "снежном картеле" в Петербурге. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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