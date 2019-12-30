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В субботу в Петербурге будет гололедица и мокрый снег
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

В субботу в Петербурге будет гололедица и мокрый снег

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Днем температура составит 0 градусов.

В субботу, 1 февраля, в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег во второй половине дня.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице будет юго-восточный и южный умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем поднимется на уровне 0 градусов. 

В МЧС предупредили, что вечером на дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление днем начнет понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге раскрыли секрет фонарей без света

Фото: pixabay.com 

 

Теги: гололёд, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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