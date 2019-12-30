В Петербурге раскрыли секрет фонарей без света

Старинным светильникам города отвели другую почетную роль.

Внимательные петербуржцы замечают в городе фонари, которые и в ночи остаются без света, однако лампы в них не нуждаются в замене. Некоторые петербургские фонари не включают специально, поскольку считают их декоративным украшением города. Об этом рассказали "Санкт-Петербургские ведомости".

Восемь старинных фонарей на Троицкой площади светили с XIX века, однако после переезда в начало Каменноостровского проспекта почетных чугунных ветеранов перестали использовать для освещения, к ним даже не подвели электропитание. Сейчас они украшают Петроградку, а света району и так хватает благодаря современному наружному оснащению.

Многим фонарям за их долгую жизнь приходится проходить через наезды автомобилей, поломки, ремонты, реставрацию. Некоторые из них ждут возвращения на свои законные места, например, фонари памятника Николаю, поврежденные еще пять лет назад. Утраченные канделябры и украшения в виде фруктовых гирлянд фонарям вернули в качестве подарка – восстановили по старым фотографиям. Фонари снова окажутся на площади, когда туда вернется реставрируемый памятник Николаю I.

За часть фонарей, расположенных на пешеходных Можайском, Газовом, Масляном мостах демонтировали 20 лет назад, объяснив это недостаточной освещенностью участков. От крепления светильников остались лишь тумбы, но горожане просят вернуть старинные фонари хотя бы для красоты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на освещение потратят свыше 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV