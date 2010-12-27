Заняться освещением планируют на 44-х магистралях и улицах, в 25-ти кварталах.

В четверг, 19 декабря, стало известно о том, что в Петербурге на освещение потратят свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщают в городской администрации города.

Известно, что модернизацией освещения займется ГБУ "Ленсвет". Планируется сменить освещение на 44-х магистралях и улицах, в 25-ти кварталах. Это на 18% больше, чем в предыдущие года.

Также власти Петербурга поручили в 2020 году сменить в парках города ртутные лапмы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снизилось количество преступлений с наркотиками.

Фото:pixabay