Погода в Петербурге продолжает радовать горожан

В пятницу воздух в Северной столице прогреется до плюс 22 °С.

Сегодня, 11 мая в Петербурге по-летнему теплая и солнечная погода. Как сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков, сегодня воздух в Северной столице прогреется до плюс 22 °С. При этом осадков не ожидается, небо будет облачным.

В пятницу, 11 мая атмосферное давление в Северной столице будет мало меняться. Ветер сегодня слабый: днем он будет дуть в восточном направлении, порывы могут достигать 8 метров в секунду. Вблизи водоемов будет чуть прохладнее, чем в самом городе. Около воды воздух прогреется до плюс 17 °С. Ночью температура опустится до плюс 5 °С.

Ранее мы писали, что летом в Петербурге будет 30 градусов жары.

Фото: pixabay.com