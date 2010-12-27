Летом в Петербурге будет 30 градусов жары

В Петербурге ожидается относительно теплое лето.

Синоптик Александр Колесов дал прогнозы на лето в Санкт-Петербурге. Информацию о теплом лете Колесов озвучил на пресс-конференции, посвященной готовности спасательных служб Ленобласти к весенне-летнему сезону.

Это лето будет теплее, чем прошлое, но нормальное лето - это не сплошные 30 градусов. Более тёплая, более холодная погода будет чередоваться. Александр Колесов

Также главный синоптик Санкт-Петербурга уточнил, что предстоящее лето будет близко к норме. Однако прослеживаются и жаркие периоды. В некоторые дни температура воздуха будет достигать до 30 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге повысится пожароопасность в июле.

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