Эксперт предсказал повторение аномально жаркого лета в Петербурге

При этом он заявил, что особо радоваться этому не стоит.

Завершающее лето в Петербурге будет не последним по рекордной жаре. Об этом заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

Эксперт заявил, что аномально жарким лето было повсеместно, в том числе, рекордные температуры зафиксированы в городе на Неве. По его словам, статистика волн тепла ухудшается, поэтому потепление будет продолжаться и дальше. Особо радоваться этому не стоит, заключил он.

Не надо забывать о том, что это происходит не само собой, а вместе с другими погодными явлениями — например, увеличением интенсивности осадков. Рассказал Владимир Катцов

При этом он добавил, что Петербург находится еще в относительно благополучном положении.

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