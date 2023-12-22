Колесов показал, как к Петербургу приближается теплый сектор циклона

По словам специалиста, сегодня столбики термометров показывают +16,2 градуса. Александр Колесов отметил, что воздух может прогреться до +23 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал спутниковый снимок, на котором видно, как к городу на Неве приближается теплый сектор циклона. Специалист опубликовал снимок в своем tg-канале.

Всё, облачность окончательно уходит от Санкт-Петербурга и теперь начнется ещё более быстрый прогрев. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, сегодня столбики термометров показывают +16,2 градуса. Александр Колесов отметил, что воздух может прогреться до +23 градусов.

Специалист добавил, что в Сланцах температура воздуха днем составила +23 градуса, а в Гдове +25 градусов. В Псковской области сегодня еще теплее.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.