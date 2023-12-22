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Колесов показал, как к Петербургу приближается теплый сектор циклона
Сегодня, 14:40
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Колесов показал, как к Петербургу приближается теплый сектор циклона

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По словам специалиста, сегодня столбики термометров показывают +16,2 градуса. Александр Колесов отметил, что воздух может прогреться до +23 градусов. 

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал спутниковый снимок, на котором видно, как к городу на Неве приближается теплый сектор циклона. Специалист опубликовал снимок в своем tg-канале. 

Всё, облачность окончательно уходит от Санкт-Петербурга и теперь начнется ещё более быстрый прогрев.

Александр Колесов, синоптик 

По словам специалиста, сегодня столбики термометров показывают +16,2 градуса. Александр Колесов отметил, что воздух может прогреться до +23 градусов. 

Специалист добавил, что в Сланцах температура воздуха днем составила +23 градуса, а в Гдове +25 градусов. В Псковской области сегодня еще теплее. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

Теги: погода колесов, теплый сектор циклона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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