Жара в +30 градусов вернется в Петербург к пятнице

В субботу и воскресенье прогнозируют более прохладную погоду - 21-24 градуса.

Жаркая погода в Северной столице закончится к началу выходных. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Северо-Западу.

В четверг и пятницу в Петербурге температура воздуха достигнет + 30 градусов тепла. В субботу и воскресенье прогнозируют более прохладную погоду 21-24 градуса. Также синоптики обещают петербуржцам кратковременные дожди и грозы.

В июле главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в начале августа жара сохранится. Температура воздуха этим летом превышала рекордные отметки.

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