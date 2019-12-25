В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга в пятницу

В пятницу, 7 февраля, в Петербурге не ожидается существенных осадков.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", небольшой снег местами может пройти ночью. Ветер северных направлений достигнет 15 м/с в прибрежных районах города, а днем порывы будут до 5-10 м/c. Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов. В МЧС по Петербургу предупредили о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление будет повышаться, а к вечеру понижаться.

Петербуржцы по-разному отнеслись к выпавшему в городе снегу.

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