В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга в пятницу

В пятницу, 7 февраля, в Петербурге не ожидается существенных осадков.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", небольшой снег местами может пройти ночью. Ветер северных направлений достигнет 15 м/с в прибрежных районах города, а днем порывы будут до 5-10 м/c. Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов. В МЧС по Петербургу предупредили о гололедице на дорогах.
Атмосферное давление будет повышаться, а к вечеру понижаться.
Петербуржцы по-разному отнеслись к выпавшему в городе снегу.
Фото: pixabay.com
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