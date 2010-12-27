В понедельник в Петербурге ожидается до -3 градусов

Синоптики прогнозируют еще один день без осадков.

В понедельник, 25 ноября, температура воздуха в Петербурге составит -1..-3 градуса.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ожидается переменная облачность, осадков быть не должно. Ночью температура опустится до - 9 градусов, а пригороде местами и вовсе до -12. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/c, а атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте.

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