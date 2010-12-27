В четверг в Петербурге вновь ожидаются осадки

Днем воздух прогреется до +8 градусов.

В четверг, 3 октября, в Петербурге вновь пройдут дожди, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики прогнозируют днем осадки, местами небольшие. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с, а температура воздуха составит +6...+8 градусов.

Ночью атмосферное давление будет повышаться, а днем практически не изменится.

Ранее в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение, в понедельник из-за угрозы наводнения закрывали дамбу.

Фото: pixabay.com