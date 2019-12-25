Погода в Петербурге взяла паузу в дождях 25 мая

При этом температурный фон будет ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса.

Во вторник, 25 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень антициклона. Сегодня в небе над городом станет гораздо меньше облаков, чем это было в предыдущие несколько дней, обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон в этот день будет ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса. В городе ожидается +15…+17 градусов, в Ленобласти +13…+18. Ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе.

Фото: Instagram / piter_6am