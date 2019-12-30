Во вторник в Петербурге прогнозируют мокрый снег

Днем ожидается плюсовая температура.

Во вторник, 28 января, в Северной столице пройдет мокрый снег.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем повысится до +5. На дорогах ожидается гололедица. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов.

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