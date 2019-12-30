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Во вторник в Петербурге прогнозируют мокрый снег
Сегодня, 20:15
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nadezhda_sib

Во вторник в Петербурге прогнозируют мокрый снег

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Днем ожидается плюсовая температура.

Во вторник, 28 января, в Северной столице пройдет мокрый снег. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем повысится до +5. На дорогах ожидается гололедица. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление будет понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода, погода в петербурге, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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