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В реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов
Сегодня, 17:25
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В реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов

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Выезжать на аварийные ситуации специалистам пришлось 37 раз.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в реке Ижора собрали больше ста килограмм химических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как оказалось, сотрудники ведомства выезжали на вызовы петербуржцев 37 раз за неделю с 20 по 26 января. Большая часть вызовов касалась загрязнений и сбора ртутьсодержащих приборов. В итоге ведомство вывезло на утилизацию 1 килограмм ртути и 97 бесхозных люминесцентных ламп.

Также экологи вывезли 50 килограмм нефтесодержащих отходов из дренажной канавы в Шушарах. 

Ранее мы сообщали о том, что возле Гренадерского моста из воды достали мужчину.

Фото:Пресс-служба комитета по природопользованию

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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