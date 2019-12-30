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Четверг в Петербурге пройдет без осадков
Сегодня, 20:05
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nadezhda_sib

Четверг в Петербурге пройдет без осадков

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На дорогах будет скользко.

В четверг, 30 января, в Петербурге ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха днем опустится до -2 градусов, днем составит +1...-1. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление будет мало меняться. 

В МЧС предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица. 

Ранее петербуржцев предостерегли от опасных трамвайных линиях вдоль Александровского парка. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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