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Петербуржцев предупредили об опасных трамвайных линиях вдоль Александровского парка
Сегодня, 16:04
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцев предупредили об опасных трамвайных линиях вдоль Александровского парка

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В связи с напряженностью линии сотрудники петербургского "Горэлектротранса" совместно с ГИБДД провели профилактический рейд.

В среду, 29 января, стало известно о том, что сотрудники петербургского "Горэлектротранса" совместно с ГИБДД провели профилактический рейд по Кронверкскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

"Горэлектротранс" призвал горожан быть аккуратнее и планировать сво путь обходя трамвайные пути вдоль Александровского парка. 

"Ни у одного здравомыслящего человека по очевидным причинам не возникает желания сокращать путь, передвигаясь по железнодорожным рельсам наперерез электричке",

—сказано в сообщении.

Дело в том, что именно на этом участке пролегают трассы сразу трех маршрутов (№ 6, 40, Т1). Отмечается, что тормозной путь у трамвая намного длиннее, чем у автомобиля.

Ранее мы сообщали о том, что провал асфальта на Бестужевской закрыл проезд для автобусов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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