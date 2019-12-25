Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на выходных

В город вернутся дожди.

Петербуржцев ждут дождливые выходные. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 12 июня, в городе будет облачная погода с прояснениями, а местами возможен кратковременный дождь. Ночью воздух прогреется до +14…+16 градусов, а днём температура воздуха составит +21…+23 градусов. Субботний день в Петербурге пройдет в сопровождении юго-восточного умеренного ветра. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 13 июня, в Северной столице также будет облачная погода с прояснениями, а местами возможен кратковременный дождь и даже грозы. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, а днём – +21…+23 градусов. В Петербурге ожидается западный умеренный ветер, а при грозе – порывистый. Атмосферное давление ночью не сильно будет меняться, а вот днем начнёт слабо понижаться.

Ранее мы писали, что петербургские ученые создали приложение для учета осадков.

Фото: Piter.tv