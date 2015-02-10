Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с тумана и гололедицы

При этом осадков синоптики не обещают.

Осень пока не хочет уступать место настоящей зиме. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области новая рабочая неделя не принесёт существенных погодных изменений.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в понедельник, 11 ноября, ночью покажут до -3 градусов. Утром на дорогах местами образуется гололедица. Из-за перепада температуры Северную столицу вновь окутает туман. Однако уже днём он рассеется, в городе и области потеплеет до +3 градусов.

Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днём — понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что магнитная буря продлится до позднего вечера воскресенья.

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