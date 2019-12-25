Синоптик сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня

Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Возмущения магнитосферы Земли, по прогнозам, продержатся ещё два дня. Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

"По прогнозам, до конца текущего дня, а также в ближайшие двое суток магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно в слабо возмущенном состоянии" Михаил Леус

Общий уровень солнечной активности снизился и пока на светиле фиксируются только вспышки класса C.

Ранее Piter.TV сообщал, что врач рассказал, кто наиболее уязвим для магнитных бурь.

Фото: Telegram-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"