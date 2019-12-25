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Синоптик сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня
Сегодня, 16:46
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Синоптик сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня

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Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Возмущения магнитосферы Земли, по прогнозам, продержатся ещё два дня. Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

"По прогнозам, до конца текущего дня, а также в ближайшие двое суток магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно в слабо возмущенном состоянии"

Михаил Леус

Общий уровень солнечной активности снизился и пока на светиле фиксируются только вспышки класса C.

Ранее Piter.TV сообщал, что врач рассказал, кто наиболее уязвим для магнитных бурь.

Фото: Telegram-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"

Теги: магнитная буря, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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