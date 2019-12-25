Синоптик сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня

Возмущения магнитосферы Земли, по прогнозам, продержатся ещё два дня. Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
"По прогнозам, до конца текущего дня, а также в ближайшие двое суток магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно в слабо возмущенном состоянии"
Михаил Леус
Общий уровень солнечной активности снизился и пока на светиле фиксируются только вспышки класса C.
Ранее Piter.TV сообщал, что врач рассказал, кто наиболее уязвим для магнитных бурь.
Фото: Telegram-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все